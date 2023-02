La tecnica della Feldi ha la meglio sul fisico dell’Aniene | 3 a 1 per le volpi

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon una prestazione da vera squadra, unita e compatta, laEboli porta a casa i 3 punti contro il Ciampino Aniene e chiude nel migliore dei modi il mese di febbraio nell’ultimo appuntamento primasosta per le Nazionali. Finisce 3-1 al Palasele, con gli ospiti che vendono cara la pelle nei primi minuti ma poi cadono sotto i colpi e ladei giocatori di Salvo Samperi. Una gara come da pronostico non semplice per le, soprattutto nella prima metà di tempo con il Ciampiano Aniene che contiene molto bene gli assalti dei rossoblù. Il gioco dei ragazzi di Samperi ha però lasulla difesa degli ospiti e Guilhermao ha l’occasione di andare a segno ma il palo gli nega la gioia. Dalcin respinge i rari tentativi degli avversari finchè la gara arriva al suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... twittfilosofici : Emanuele Severino e la tecnica: alcune riflessioni dal punto di vista della teoria economica. ?@EticaEconomia? Og… - LaiNello : RT @DiegoFusaro: Homo indebitatus. La nuova figura del servo al tempo della tecnica e del finanzcapitalismo è l'indebitato. Il debito inest… - LucisanoSilvia : RT @DiegoFusaro: Homo indebitatus. La nuova figura del servo al tempo della tecnica e del finanzcapitalismo è l'indebitato. Il debito inest… - _gyomei__ : @Ris__20 Sai perché? Perché è uno dei tre giocatori tecnici della squadra, come tecnica individuale è un buonissimo… - rider_wainona : @Betty36174919 3.l'astuzia e l'intraprendenza della nostra -

... per ora sono contenta così", ha aggiunto Sofia avendo parole di lode anche per la garasua compagna di squadra e rivale Federica Brignone: "sapevo che su una pista cosìFederica era ...Salvini all'attacco Dura la replica di Matteo Salvini, esponenteLega così come Valditara, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti , che ha scritto un tweet ...

Responsabilità dei docenti e culpa in vigilando: cosa scatta in caso di omissione di sorveglianza di un alunno Tecnica della Scuola

Mobilità docenti e Ata, il punteggio per le esigenze di famiglia è calcolato con tabelle differenti ed è più favorevole per gli Ata Tecnica della Scuola

TikTok vietato per i dipendenti pubblici, il ministro della Pa Zangrillo: "Il tema è sul tavolo". E il personale della scuola Tecnica della Scuola

Preside di Firenze: la Lega la accusa di volersi fare pubblicità in vista delle prossime elezioni comunali; e ci sarebbe anche una sua firma contro l’Invalsi Tecnica della Scuola

Pnrr e Scuola 4.0: occasione unica per la trasformazione digitale delle scuole, ma attenti agli effetti sui ragazzi Tecnica della Scuola

State leggendo la rubrica online dal titolo “Un libro e un grafico”. Una recensione con didascalia intelligente.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...