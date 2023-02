La tassa su quello che non mangiamo: chi dovrà pagare, l'ultima follia Ue (Di domenica 26 febbraio 2023) Nero su bianco non c'è nulla, almeno non nei documenti programmatici ufficiali. Solo qualche dichiarazione rilasciata alla stampa (con e senza la lettera maiuscola, nel senso che una di queste è stata riportata dal quotidiano La Stampa giusto ieri). Johannes Hahn, commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio, in quel di Bruxelles: «A settembre faremo una proposta. Tra le idee c'è quella di introdurre un prelievo sugli sprechi alimentari oppure sui rifiuti elettrici. Si tratta di questioni che hanno un grande impatto ambientale». Stop: ché basta questo, però. Il resto lo sappiamo già perché uno, significa che l'Europa è pronta ad accollarci un altro balzello tanti -saluti -e -grazie due, e vuol dire che lo farà nel sacro nome dell'ideologia green che oramai tutto può e tutto copre e niente la scalfisce. Della serie, ci risiamo. Dopo lo stop alle auto a benzina che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Nero su bianco non c'è nulla, almeno non nei documenti programmatici ufficiali. Solo qualche dichiarazione rilasciata alla stampa (con e senza la lettera maiuscola, nel senso che una di queste è stata riportata dal quotidiano La Stampa giusto ieri). Johannes Hahn, commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio, in quel di Bruxelles: «A settembre faremo una proposta. Tra le idee c'è quella di introdurre un prelievo sugli sprechi alimentari oppure sui rifiuti elettrici. Si tratta di questioni che hanno un grande impatto ambientale». Stop: ché basta questo, però. Il resto lo sappiamo già perché uno, significa che l'Europa è pronta ad accollarci un altro balzello tanti -saluti -e -grazie due, e vuol dire che lo farà nel sacro nome dell'ideologia green che oramai tutto può e tutto copre e niente la scalfisce. Della serie, ci risiamo. Dopo lo stop alle auto a benzina che ...

