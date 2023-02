La superiorità del Napoli, anche in 10, è imbarazzante (CorSera) (Di domenica 26 febbraio 2023) “Poco più di un allenamento“. Empoli-Napoli vista dal Corriere della Sera. Una vittoria in scioltezza portata a casa dal Napoli di Spalletti, che ora è a +18 dall’Inter, che giocherà a ora di pranzo contro il Bologna. Il Napoli ha vinto anche se rimasto in 10: la sua superiorità è imbarazzante, scrive il quotidiano. “E proprio il cambio, Mario Rui al posto di Olivera, è lo sciagurato che prova a rovinare il tranquillo sabato della capolista, con uno scellerato fallo di reazione a metà ripresa su Caputo. Lucio lo bastona: «Sintomo di poca maturità». Ma anche in 10, per la prima volta in stagione, la superiorità del Napoli è imbarazzante. Spalletti, come un consumato direttore d’orchestra, gestisce la sua banda alla ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) “Poco più di un allenamento“. Empoli-vista dal Corriere della Sera. Una vittoria in scioltezza portata a casa daldi Spalletti, che ora è a +18 dall’Inter, che giocherà a ora di pranzo contro il Bologna. Ilha vintose rimasto in 10: la sua, scrive il quotidiano. “E proprio il cambio, Mario Rui al posto di Olivera, è lo sciagurato che prova a rovinare il tranquillo sabato della capolista, con uno scellerato fallo di reazione a metà ripresa su Caputo. Lucio lo bastona: «Sintomo di poca maturità». Main 10, per la prima volta in stagione, ladel. Spalletti, come un consumato direttore d’orchestra, gestisce la sua banda alla ...

