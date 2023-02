La scelta del Livorno: Lucarelli in campo a un mese dall’arresto per violenza sessuale (Di domenica 26 febbraio 2023) Dai domiciliari al campo, nel giro di poco più di un mese: ha giocato per cinque minuti, nel derby di Serie D contro il Grosseto, Mattia Lucarelli, calciatore del Livorno, figlio di Cristiano. Il calciatore, terzino classe 1999, è accusato di violenza sessuale di gruppo assieme a un altro compagno di squadra, Federico Apolloni: violenza che avrebbero compiuto a Milano ai danni di una studentessa americana nel marzo del 2022. I due erano stati posti ai domiciliari il 20 gennaio scorso poi il tribunale del Riesame di Milano ha disposto l’obbligo di dimora a Livorno con prescrizione di non uscire di casa dalle 20 alle 8. La misura è tuttora in essere e, in questo caso, visto che il Livorno era in trasferta a Grosseto, è probabile che ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Dai domiciliari al, nel giro di poco più di un: ha giocato per cinque minuti, nel derby di Serie D contro il Grosseto, Mattia, calciatore del, figlio di Cristiano. Il calciatore, terzino classe 1999, è accusato didi gruppo assieme a un altro compagno di squadra, Federico Apolloni:che avrebbero compiuto a Milano ai danni di una studentessa americana nel marzo del 2022. I due erano stati posti ai domiciliari il 20 gennaio scorso poi il tribunale del Riesame di Milano ha disposto l’obbligo di dimora acon prescrizione di non uscire di casa dalle 20 alle 8. La misura è tuttora in essere e, in questo caso, visto che ilera in trasferta a Grosseto, è probabile che ci ...

