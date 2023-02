La Salernitana torna a vincere nel giorno del debutto di Sousa | 3-0 al Monza

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 febbraio 2023)(e a segnare) ladopo tre partite, e lo fa battendo il3-0 all’Arechi e regalando il primo successo a Paulo. Dopo l’esordio amaro contro la Lazio, l’allenatore portoghese ha l’intuizione vincente di inserire Kastanos a centrocampo e di spostare Candreva alle spalle di Piatek, entrambi in rete nella gara. Il gol che sblocca la partita e’ una magia di Coulibaly a inizio ripresa. Vittoria fondamentale per i granata che conquistano tre punti d’oro per la salvezza e si portano momentaneamente a +7 dal Verona terzultimo (in campo domani contro la Fiorentina). Ildi Palladino incassa la seconda sconfitta consecutiva e si allontana dal settimo posto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.