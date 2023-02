La Salernitana rompe la maledizione col Monza | Sousa ha il suo leader

(Di domenica 26 febbraio 2023) Allo Stadio Arechi un risultato importante per lacontro il. E Pauloè trovato il suo. La domenica di Serie A si è aperta con la sconfitta dell’Inter contro il Bologna: risultato a sorpresa per i ragazzi di Simone Inzaghi che erano chiamati a vincere per non perdere di vista il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Noibiancocelest : Salernitana – Lazio, le pagelle: Immobile spacca la partita, Marusic rompe gli equilibri -

Un colpo di testa di Thorstvedt , quattro minuti dopo l'ingresso in campo al 61 ,l'... Seguiranno alle 15- Monza , Udinese - Spezia alle 18 e in chiusura Milan - Atalanta alle ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... preso mentre scappa 21/02/2023 - 13:46 Redazione Attualità 0 280 ALLISTE -una finestra della ...

Salernitana - Lazio, le pagelle: Immobile spacca la partita, Marusic ... Noi Biancocelesti

Immobile lancia ancora la Lazio: 2-0 a Salerno, Sarri scavalca l ... Calciomercato.com

Salernitana-Lazio 0-2: doppietta di Immobile La Gazzetta dello Sport

Tris della Salernitana al Monza (Coulibaly, Castanos, Candreva). Primo sorriso per Paulo Sousa Alfredo Pedullà

Serie A: Vlahovic trascina la Juve, 3-0 alla Salernitana Agenzia ANSA

La Salernitana è in crisi non solo di risultati, ma anche a livello offensivo: l'ultimo gol risale alla gara con il Lecce ...L'arrivo a Salerno, il riscaldamento all'Arechi, il fischio d'inizio, la doppietta di Immobile e le dichiarazioni post partita. È stata una grande domenica per la Lazio che ...