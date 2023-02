La quarta stagione approda a un ulteriore cambio di registro e di ambientazione: dopo un crescendo da thriller con venatura splatter, vira sul giallo (Di domenica 26 febbraio 2023) YOUGenere: poliziesco, drammatico, sentimentaleRegia: Sera Gamble e Greg Berlanti. Con Penn Badgley, Victoria Pedretti, Ambyr Childers, Charlotte Ritchie, Elizabeth Lail, Tati Gabrielle, James Scully, Saffron Burrows, Luca Padovan. Su Netflix Charlotte Ritchie e Penn Badgley in una scena di “You” (Courtesy of Netflix © 2023). Leggi anche › Cosa succede in “You 4”? Che la serie diventa un giallo cervellotico con Joe stalkerizzato › Penn Badgley, da bravo ragazzo di “Gossip Girl” a stalker e killer in “You” Ci sono serie tv che sanno mutare pelle, adattando l’evoluzione dei personaggi al racconto e consentendo alla trama e all’arco narrativo di reinventarsi continuamente senza esaurirsi. You, ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 febbraio 2023) YOUGenere: poliziesco, drammatico, sentimentaleRegia: Sera Gamble e Greg Berlanti. Con Penn Badgley, Victoria Pedretti, Ambyr Childers, Charlotte Ritchie, Elizabeth Lail, Tati Gabrielle, James Scully, Saffron Burrows, Luca Padovan. Su Netflix Charlotte Ritchie e Penn Badgley in una scena di “You” (Courtesy of Netflix © 2023). Leggi anche › Cosa succede in “You 4”? Che la serie diventa uncervellotico con Joe stalkerizzato › Penn Badgley, da bravo ragazzo di “Gossip Girl” a stalker e killer in “You” Ci sono serie tv che sanno mutare pelle, adattando l’evoluzione dei personaggi al racconto e consentendo alla trama e all’arco narrativo di reinventarsi continuamente senza esaurirsi. You, ...

