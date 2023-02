La progettazione per unità di apprendimento: dalla struttura alla realizzazione (Di domenica 26 febbraio 2023) La distinzione tra unità didattiche di insegnamento e unità didattiche di apprendimento riguarda la loro prevalente funzione. Se il curricolo solitamente può essere paragonato ad un viaggio, prima di raggiungere la meta sono necessarie diverse tappe intermedie, indicate come “unità di apprendimento”, unità di lavoro pensate, progettate e realizzate a partire dall’alunno, dai suoi bisogni e dal suo stile di apprendimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 febbraio 2023) La distinzione tradidattiche di insegnamento edidattiche diriguarda la loro prevalente funzione. Se il curricolo solitamente può essere paragonato ad un viaggio, prima di raggiungere la meta sono necessarie diverse tappe intermedie, indicate come “di”,di lavoro pensate, progettate e realizzate a partire dall’alunno, dai suoi bisogni e dal suo stile di. L'articolo .

