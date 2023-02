La principessa e la figlia di Edoardo e Sophie di Wessex hanno un destino più simile di ciò che si pensi... (Di domenica 26 febbraio 2023) Charlotte e Louise, il futuro della Royal Family. O, almeno, così pensavamo. Fino a quando il giornalista ed esperto royal Richard Eden ha rivelato che, per le due i progetti dei genitori sono ben diversi… (foto: Getty) Un destino comune. Un futuro condiviso. Un ruolo molto simile, quasi identico, a corte. Se ci sono due membri della Royal Family che hanno molto da spartire, questi sono la principessa Charlotte e Lady Louise Windsor. Tra qualche anno le loro vite si assomiglieranno tantissimo. E vi raccontiamo il perché. Charlotte e Louise, un futuro condiviso Una, Charlotte, è la secondogenita di Kate Middleton e del principe William. Oggi nipote del re, un domani figlia e, dopo qualche anno, sorella (quando salirà sul trono il principe George). L’altra, Louise, dalla corona è ben più distante. ... Leggi su amica (Di domenica 26 febbraio 2023) Charlotte e Louise, il futuro della Royal Family. O, almeno, così pensavamo. Fino a quando il giornalista ed esperto royal Richard Eden ha rivelato che, per le due i progetti dei genitori sono ben diversi… (foto: Getty) Uncomune. Un futuro condiviso. Un ruolo molto, quasi identico, a corte. Se ci sono due membri della Royal Family chemolto da spartire, questi sono laCharlotte e Lady Louise Windsor. Tra qualche anno le loro vite si assomiglieranno tantissimo. E vi raccontiamo il perché. Charlotte e Louise, un futuro condiviso Una, Charlotte, è la secondogenita di Kate Middleton e del principe William. Oggi nipote del re, un domanie, dopo qualche anno, sorella (quando salirà sul trono il principe George). L’altra, Louise, dalla corona è ben più distante. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _gryffindorteam : RT @emm3___: carmine di salvo è quel tipo di papà che chiama la propria figlia “principessa” non ho manco bisogno di vederlo lo so e basta - cestlavie_16 : @OhStallion Asp la royal quella di bea principessa e ava figlia del presidente us? - RosellaLara19 : RT @LaSignoraLupo: Mia figlia da grande vuole fare la Principessa, perciò deve mangiare come Sissi. Prima voleva fare la casalinga, poi la… - Giudiiiiiiiiii : RT @LaSignoraLupo: Mia figlia da grande vuole fare la Principessa, perciò deve mangiare come Sissi. Prima voleva fare la casalinga, poi la… - LaSignoraLupo : Mia figlia da grande vuole fare la Principessa, perciò deve mangiare come Sissi. Prima voleva fare la casalinga, po… -