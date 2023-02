La previsione di Zelensky: “Putin sarà ucciso da qualcuno della sua cerchia” (Di domenica 26 febbraio 2023) Zelensky Putin sarà ucciso, una previsione da parte del leader dell’Ucraina. “Il presidente russo, Vladimir Putin, sarà assassinato da qualcuno della sua cerchia ristretta“. È la previsione del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al giornalista Dmytro Komarov, che ha realizzato un documentario a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina. “Ci sarà sicuramente un momento in cui la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023), unada parte del leader dell’Ucraina. “Il presidente russo, Vladimirassassinato dasuaristretta“. È ladel presidente ucraino, Volodymyr, al giornalista Dmytro Komarov, che ha realizzato un documentario a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina. “Cisicuramente un momento in cui la ... TAG24.

