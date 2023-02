“La notte più bella”, il nuovo singolo di leomeconi (Di domenica 26 febbraio 2023) ROMA – È in radio “La notte più bella”, brano di leomeconi, scritto con l’amico Guglielmo (già in “fino all’alba” e “danza”), che rappresenta un ponte ideale tra i primi due album di Leo e la nuova produzione del 2023. «Volevo regalare un brano a chi mi segue e non sentiva musica nuova dal 2021 e – racconta Leo – allo stesso tempo volevo far intuire la nuova direzione del mio percorso artistico con un brano fresco, senza dimenticare il mio vissuto musicale. Per questo motivo, pur avendo prodotto il brano in studio di registrazione, ho deciso di far uscire per ora solo sui miei social, in versione acustica, chitarra e voce “la notte più bella”. La canzone l’ho registrata a casa ed il video, caricato sul mio canale Youtube “leomeconi” è stato girato con uno smartphone e montato ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 febbraio 2023) ROMA – È in radio “Lapiù”, brano di, scritto con l’amico Guglielmo (già in “fino all’alba” e “danza”), che rappresenta un ponte ideale tra i primi due album di Leo e la nuova produzione del 2023. «Volevo regalare un brano a chi mi segue e non sentiva musica nuova dal 2021 e – racconta Leo – allo stesso tempo volevo far intuire la nuova direzione del mio percorso artistico con un brano fresco, senza dimenticare il mio vissuto musicale. Per questo motivo, pur avendo prodotto il brano in studio di registrazione, ho deciso di far uscire per ora solo sui miei social, in versione acustica, chitarra e voce “lapiù”. La canzone l’ho registrata a casa ed il video, caricato sul mio canale Youtube “” è stato girato con uno smartphone e montato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloCond : C’era una volta un gruppetto di cronisti sportivi che alle 2 di notte in pizzeria vagheggiava un futuro da grandi n… - RaiCultura : Considerato uno dei più grandi attori italiani di sempre, nella notte tra il 24 e il #25febbraio di 20 anni fa mori… - michele_geraci : #VonderLeyen a #Monaco 1) Abbiamo lavorato giorno e notte su queste #Sanzioni (fallite) 2) Le abbiamo studiate a… - lula18448172 : RT @PaoloCond: C’era una volta un gruppetto di cronisti sportivi che alle 2 di notte in pizzeria vagheggiava un futuro da grandi notisti po… - mangatopmanga : RT @Trovalotu_: Perché loro lo sanno quando sbagliano, lo sanno quando sei incazzata e proprio per questo il suo 'notte scoiattolina più cu… -