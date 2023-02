La musica classica di Francesco Nicolosi all’Auditorium Sant’Agostino (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiSabato sera, in un gremito Auditorium Sant’Agostino di Benevento, si è ripetuto con successo, di fronte al folto pubblico entusiasta, l’appuntamento con la grande musica classica, uno degli assi portanti della Stagione Concertistica 2023 proposta da Accademia di Santa Sofia, in sinergia con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio di Benevento. Una collaborazione consolidata che vede sempre Filippo Zigante e Marcella Parziale alla direzione artistica, e Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock, alla consulenza scientifica. Protagonisti di un nuovo felicissimo connubio artistico, gli straordinari maestri dell’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia e il Maestro siculo/napoletano, Francesco Nicolosi, “uno dei migliori pianisti viventi al ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiSabato sera, in un gremito Auditoriumdi Benevento, si è ripetuto con successo, di fronte al folto pubblico entusiasta, l’appuntamento con la grande, uno degli assi portanti della Stagione Concertistica 2023 proposta da Accademia di Santa Sofia, in sinergia con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio di Benevento. Una collaborazione consolidata che vede sempre Filippo Zigante e Marcella Parziale alla direzione artistica, e Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock, alla consulenza scientifica. Protagonisti di un nuovo felicissimo connubio artistico, gli straordinari maestri dell’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia e il Maestro siculo/napoletano,, “uno dei migliori pianisti viventi al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladygold_malfoy : @SoniaGrispo @LaDemonologa Nono assolutamente: padre magazziniere e madre casalinga Ha fatto la classica gavetta ne… - aleradioposta : La musica classica intramontabile - lecodisavona : Pianoforte a quattro mani : Buttiero e Frumento suonano la musica classica ligure - hobismysmile : Ieri mio padre ha criticato mia madre perché ha tolto chopin quando lo stavamo ascoltando, perché non gli piace aff… - Uthra_me : Credo non ringrazierò mai abbastanza mio nipote per avermi introdotto alle bellezze della musica classica. Grazie nipotastro! -