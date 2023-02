La Juventus vorrebbe Hojlund se parte Vlahovic (Di domenica 26 febbraio 2023) In attesa di capire come evolveranno le note vicende giudiziarie, in casa bianconera si lavora già alla costruzione della rosa per la prossima stagione. Molti giocatori a fine contratto saluteranno, ma non è da escludere qualche cessione illustre per ragioni di bilancio. L’indiziato numero uno è l’attaccante Dusan Vlahovic sul quale ci sarebbe già il Real Madrid, pronto a presentare un’offerta irrinunciabile. Per sostituirlo, la Juventus vorrebbe Hojlund, il danese che sta facendo molto bene all’Atalanta. LA Juventus vorrebbe Hojlund: GLI SCENARI La dirigenza bianconera non vuole farsi trovare impreparata dinanzi ad una possibile cessione dell’attaccante serbo, che sarebbe inevitabile in caso di mancata partecipazione alla prossima Champions ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 febbraio 2023) In attesa di capire come evolveranno le note vicende giudiziarie, in casa bianconera si lavora già alla costruzione della rosa per la prossima stagione. Molti giocatori a fine contratto saluteranno, ma non è da escludere qualche cessione illustre per ragioni di bilancio. L’indiziato numero uno è l’attaccante Dusansul quale ci sarebbe già il Real Madrid, pronto a presentare un’offerta irrinunciabile. Per sostituirlo, la, il danese che sta facendo molto bene all’Atalanta. LA: GLI SCENARI La dirigenza bianconera non vuole farsi trovare impreparata dinanzi ad una possibile cessione dell’attaccante serbo, che sarebbe inevitabile in caso di mancatacipazione alla prossima Champions ...

