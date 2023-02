La Juventus straccia altri record: ma quale maledizione europea? (Di domenica 26 febbraio 2023) La Juventus spesso ha avuto problemi a livello europeo, ma la sua storia è talmente gloriosa da permetterle di realizzare grandi record. Tutti i tifosi della Juventus almeno una volta nella vita si sono sentiti dire che la propria squadra in campo internazionale non riesce a ottenere gli stessi traguardi che in Italia, con le sconfitte nelle finali di Champions che purtroppo sono state sempre più frequenti. Nonostante questo però la Vecchia Signora ha una storia davvero leggendaria e gloriosa anche fuori dai confini italiani, tanto è vero che nell’ultimo periodo ha avuto modo di poter realizzare un altro straordinario record. LaPressePer fortuna c’è stato già modo di dimenticare la clamorosa eliminazione dalla fase del girone della Champions League di questa stagione, con il terzo posto alle spalle di Paris Saint ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 febbraio 2023) Laspesso ha avuto problemi a livello europeo, ma la sua storia è talmente gloriosa da permetterle di realizzare grandi. Tutti i tifosi dellaalmeno una volta nella vita si sono sentiti dire che la propria squadra in campo internazionale non riesce a ottenere gli stessi traguardi che in Italia, con le sconfitte nelle finali di Champions che purtroppo sono state sempre più frequenti. Nonostante questo però la Vecchia Signora ha una storia davvero leggendaria e gloriosa anche fuori dai confini italiani, tanto è vero che nell’ultimo periodo ha avuto modo di poter realizzare un altro straordinario. LaPressePer fortuna c’è stato già modo di dimenticare la clamorosa eliminazione dalla fase del girone della Champions League di questa stagione, con il terzo posto alle spalle di Paris Saint ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simonetomasset3 : #juventus #plusvalenzefittizie #intercettazioni #FinoAllaFineForzaJuventus #finoallafine #GOBBOSEGUEGOBBO #elkann… - Pasky973 : Poi questa carta straccia fa uscire notizie inventate il giorno di una partita importante... @repubblica ma non è c… - Silvano14133192 : RT @SalJ80: la Serie A non vale 1 miliardo di diritti TV all'anno... Credo faticheranno non poco a trovare acquirenti Ormai il campionato i… -