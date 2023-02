La Juventus è già qualificata ai quarti di Europa League? Situazione assurda

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il sorteggio ha fatto incrociare lacon il Friburgo, squadra da rispettare ma non da temere, anche se un dato premia i bianconeri. Con il campionato che sarà impossibile da vincere, anche nel momento in cui dovessero essere restituiti i 15 punti, laha come obbiettivo principale l’. La vittoria contro il Nantes ha permesso di passare il turno dei playoff, con un grandissimo Angel Di Maria che in territorio transalpino ha saputo fare la differenza. Prestazione sontuosa da parte del Fideo e che dunque ha permesso allasi pescare il Friburgo negli ottavi di finale della competizione, una squadra temibile, ma che in realtà potrebbe permettere alla Signora di passare in scioltezza. LaPresseNella loro storia in Coppa Uefa/...