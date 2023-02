La fortezza di Davos ha molte crepe | non cediamo al fatalismo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 26 febbraio 2023) La riunione annuale del World economic forum asuscita, in chi avversa quel mondo, reazioni contrastanti e talvolta complementari. C’è chi invoca un salvifico meteorite che centri, con chirurgica precisione, la piccola cittadina svizzera, riducendola in un mucchietto di polvere; c’è chi invece la prende sul ridere, passando in rassegna le facce dei partecipanti, veri monumenti viventi alle follie che stiamo vivendo; c’è il fatalista, rassegnato all’idea che gli scagnozzi di Klaus Schwab abbiano già in mano le redini del mondo e che non vi sia alcuno spazio di manovra, poiché tutto è già scritto; abbiamo poi colui che prevede una fine ignominiosa per la combriccola del Wef, sconfitta da un messianico salvatore identificato in un leader straniero, in una corte di giustizia internazionale o direttamente nell’Altissimo. Infine, c’è colui che si limita a fare ...