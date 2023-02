La finale Carabao Cup Manchester United - Newcastle in diretta in chiaro su NOVE (e Discovery +) (Di domenica 26 febbraio 2023) Trasmessa dai canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery fin dagli ottavi di finale,la Coppa di Lega Inglese è giunta al suo prestigioso epilogo di Wembley: domenica 26 febbraio in chiaro su NOVE elive-streaming su Discovery+dalle 17:30 Manchester United e Newcastle si contenderanno la League Cup 2022/23.Detenuta dal Liverpool dopo 6 successi del Manchester City negli ultimi dieci anni, la Coppa di Lega Inglese accende l’entusiasmo del Newcastle che, quinto in Premier League, non hai mai vinto la competizione e per giocare l’epilogo a Wembley ha battuto in semifinale il Southampton.Dal suo canto il Manchester United - che ha vinto 5 English... Leggi su digital-news (Di domenica 26 febbraio 2023) Trasmessa dai canali e le piattaforme di Warner Bros.fin dagli ottavi di,la Coppa di Lega Inglese è giunta al suo prestigioso epilogo di Wembley: domenica 26 febbraio insuelive-streaming su+dalle 17:30si contenderanno la League Cup 2022/23.Detenuta dal Liverpool dopo 6 successi delCity negli ultimi dieci anni, la Coppa di Lega Inglese accende l’entusiasmo delche, quinto in Premier League, non hai mai vinto la competizione e per giocare l’epilogo a Wembley ha battuto in semiil Southampton.Dal suo canto il- che ha vinto 5 English...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Manchester United, ten Hag attacca il Newcastle: 'Sono fastidiosi, vi spiego perché': Erik ten Hag si prepara alla… - Fantacalcio : Manchester United e Newcastle in finale di Carabao Cup: che succede al fantacalcio - EffeSimoncini : Bisogna tirar fuori la maglia delle grandi occasioni! - enrick81 : @napoliforever89 @DursoAVita1 @Boomerissima2 @famigliasimpson @yosoyelfanal @Tvottiano @misterf_tweets @CIAfra73… - sportli26181512 : #Media #Notizie Carabao Cup, la finale ManUTD-Newcastle in diretta in chiaro: Dove vedere finale Carabao Cup – Il c… -