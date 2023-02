La cura della pelle, la preoccupazione più grande di noi uomini (Di domenica 26 febbraio 2023) Gli uomini di oggi sono sempre più attenti alla loro immagine, e la cura della pelle è diventata una parte importante della loro routine quotidiana. Tuttavia, non tutti gli uomini sono uguali, e ci sono alcune preoccupazioni specifiche che emergono di più quando si parla di cura della pelle maschile. Recenti ricerche hanno rivelato che le principali preoccupazioni per la cura della pelle degli uomini sono le borse sotto gli occhi, le rughe e l’acne. Ma questo non significa che questi siano gli unici problemi che gli uomini devono affrontare nella loro routine di cura della pelle. In realtà, ... Leggi su moltouomo (Di domenica 26 febbraio 2023) Glidi oggi sono sempre più attenti alla loro immagine, e laè diventata una parte importanteloro routine quotidiana. Tuttavia, non tutti glisono uguali, e ci sono alcune preoccupazioni specifiche che emergono di più quando si parla dimaschile. Recenti ricerche hanno rivelato che le principali preoccupazioni per ladeglisono le borse sotto gli occhi, le rughe e l’acne. Ma questo non significa che questi siano gli unici problemi che glidevono affrontare nella loro routine di. In realtà, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Naufragio migranti a Crotone, Mattarella richiama l'Ue: 'Governi il fenomeno migratorio'. Meloni: 'Dolore per vite… - repubblica : Hong Kong, trovato in un frigorifero il corpo smembrato di una modella: arrestato l'ex marito [a cura della redazio… - repubblica : 'A Bari siete italiani?', l'insulto del tifoso del Brescia al cronista mentre è in diretta [a cura della redazione… - IacobellisT : La musica della luna a cura del maestro Marco Rosa Salva' - TommyBrain : RT @scinet_it: Il team del @SanRaffaeleMI ha pubblicato i risultati del primo trail clinico per il trattamento della #sclerosi multipla pro… -