La Carabao Cup va al Manchester United: battuto 2-0 il Newcastle (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Manchester United ha vinto la Carabao Cup. I Red Devils hanno battuto 2-0 in finale il Newcastle. Ecco come è andato il match Il Manchester United ha vinto la Carabao Cup. I Red Devils hanno battuto 2-0 in finale il Newcastle. Per la squadra di Ten Hag è andato a segno Casemiro nel primo tempo e poi un autogol di Botman cinque minuti dopo ha portato il match su una via molto chiara. Ora l'ex allenatore dell'Ajax può godersi il suo primo trofeo vinto in Inghilterra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

