"La bontà torna in città": al parco Olmi i prodotti della Val Gandino (Di domenica 26 febbraio 2023) Bergamo. "La bontà torna in città". È questo lo slogan del Mercatino della Val Gandino, che domenica 26 febbraio torna al parco Olmi della Malpensata. Succede spesso di imbattersi, in occasione di una fiera locale, in prodotti tipici dal gusto autentico, che all'insegna del "chilometro zero" offrono profumi e sapori ai quali è davvero difficile resistere. Spesso la vera difficoltà è reperire di nuovo, a pochi passi da casa, quei prodotti tanto speciali, complice la fragilità commerciale di produttori che sono, innanzitutto agricoltori. Ecco allora l'esempio virtuoso del parco Olmi di Bergamo, quartiere Malpensata, che domenica 26 febbraio dalle 10 alle 17 propone il ...

