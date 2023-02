La «bomba migratoria» di Putin non ha funzionato: ecco perché (Di domenica 26 febbraio 2023) La guerra in Ucraina avrebbe dovuto creare come danno collaterale un’onda d’urto di rifugiati: non è andata così. Intanto Joe Biden elogia la Polonia per l’accoglienza ma a casa sua rinnova i provvedimenti restrittivi di Donald Trump Leggi su corriere (Di domenica 26 febbraio 2023) La guerra in Ucraina avrebbe dovuto creare come danno collaterale un’onda d’urto di rifugiati: non è andata così. Intanto Joe Biden elogia la Polonia per l’accoglienza ma a casa sua rinnova i provvedimenti restrittivi di Donald Trump

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : La «bomba migratoria» di Putin non ha funzionato: ecco perché - Luxgraph : La «bomba migratoria» di Putin non ha funzionato: ecco perché #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - Corriere : La bomba migratoria di Putin non ha funzionato, ecco il perché - FedericoRampini : La guerra in #Ucraina doveva destabilizzare l'Europa con i #rifugiati: non è accaduto. Intanto #Biden elogia la Pol… - paraponzipo18 : La «bomba migratoria» di Putin non ha funzionato: ecco perché -