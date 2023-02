La battaglia di Hostomel | quando Putin tentò un blitz per prendere Kiev e non funzionò – I video

(Di domenica 26 febbraio 2023) Unache avrebbe potuto cambiare le sorti della guerra in Ucraina,, un anno fa, era appena iniziata. Il 24 febbraio 2022, mentre le truppe russe attraversavano il confine, una trentina di elicotteri su cui viaggiavano alcuni dei paracadutisti migliori dell’esercito si dirigevano verso il vecchio aeroporto di, 30 chilometri nei sobborghi di. L’idea era quella di usare la pista dell’aeroporto per fare arrivare rinforzi e armi pesanti nella notte tra il 24 e il 25 febbraio. Risorse sufficienti – prevedeva Mosca – perla capitale ucraina prima che potessero arrivare i rinforzi dal Donbass o dai Paesi occidentali. Un tentativo di guerra lampo che, però, venne fermato dalle forze ucraine, mobilitate in gran numero per difendere la capitale. I russi trovarono sulla loro ...

