Kuurne-Bruxelles-Kuurne | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di domenica 26 febbraio 2023) La seconda classica di primavera in programma è la, arrivata alla sua 75a edizione che si disputerà domenica 26 febbraio. Lo scorso anno a trionfare fu Fabio Jakobsen, il quale precedette in volata Caleb Ewan e Hugo Hofstetter. Su queste strade non si contano vittorie di corridori italiani mentre L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Saudi Tour:tv eUAE Tour:tv e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _HeyEug_ : RT @stefanorizzato: È domenica, fuori piove e sentite un bisogno impellente di muri e pavé? La risposta è Kuurne-Bruxelles-Kuurne, per gl… - destefanoaless : RT @stefanorizzato: È domenica, fuori piove e sentite un bisogno impellente di muri e pavé? La risposta è Kuurne-Bruxelles-Kuurne, per gl… - 53x11Podcast : RT @stefanorizzato: È domenica, fuori piove e sentite un bisogno impellente di muri e pavé? La risposta è Kuurne-Bruxelles-Kuurne, per gl… - stefanorizzato : È domenica, fuori piove e sentite un bisogno impellente di muri e pavé? La risposta è Kuurne-Bruxelles-Kuurne, pe… - SpazioCiclismo : Segui con noi la diretta integrale LIVE della #KBK23, a partire dalle 12:15. -

La startlist e i favoriti della2023 , corsa belga di inizio stagione che rappresenta ormai un appuntamento fisso per corridori e appassionati sulla strada delle grandi Classiche di primavera. L'...Tutto pronto per la2023 , in scena oggi per un nuovo appuntamento di inizio stagione sulle strade belghe. Sono 193 i chilometri in programma con partenza e arrivo a, per una corsa che ...

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023, orari e dove vederla Cicloweb.it

Presentazione Percorso e Favoriti Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 - SpazioCiclismo SpazioCiclismo

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 oggi: orari, percorso, programma, favoriti, streaming OA Sport

LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 in DIRETTA: Jonathan Milan cerca il colpaccio, occhio a Dainese e Bonifazio OA Sport

DIRETTA Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 LIVE - SpazioCiclismo SpazioCiclismo

Altra giornata di rilievo in Belgio per il ciclismo internazionale. Dopo la Omloop Het Nieuwsblad di ieri, stravinta da Dylan Van Baarle (Jumbo-Visma), si rimane in Belgio per la Kuurne-Bruxelles-Kuur ...In Belgio tutti dicono che una Omloop Het Nieuwsblad non può esistere senza una Kuurne-Bruxelles-Kuurne e oggi sarà proprio questa semiclassica a chiudere il primo weekend fiammingo. Gli occhi saranno ...