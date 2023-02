Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 oggi: orari, percorso, programma, favoriti, streaming (Di domenica 26 febbraio 2023) Altra giornata di rilievo in Belgio per il ciclismo internazionale. Dopo la Omloop Het Nieuwsblad di ieri, stravinta da Dylan Van Baarle (Jumbo-Visma), si rimane in Belgio per la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, per un appuntamento che apre ufficialmente la strada delle grandi corse di un giorno europee. percorso La gara ripercorre il percorso dello scorso anno: tredici i muri previsti, che induriranno le gambe dei corridori. La corsa di complicherà dopo i primi 100 chilometri, con due ‘triplette’ niente male: prima Hameau des Papins, Le Bourliquet e Mont Saint-Laurant, tutte con picchi oltre il 15%, poi PKruisberg, Hotond e Cote du Trieu prima del Kluisberg, 1100 metri con massimale all’11%. Tutto apparecchiato per una corsa dura? Invece no, perché da lì sono 52 chilometri ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Altra giornata di rilievo in Belgio per il ciclismo internazionale. Dopo la Omloop Het Nieuwsblad di ieri, stravinta da Dylan Van Baarle (Jumbo-Visma), si rimane in Belgio per la, per un appuntamento che apre ufficialmente la strada delle grandi corse di un giorno europee.La gara ripercorre ildello scorso anno: tredici i muri previsti, che induriranno le gambe dei corridori. La corsa di complicherà dopo i primi 100 chilometri, con due ‘triplette’ niente male: prima Hameau des Papins, Le Bourliquet e Mont Saint-Laurant, tutte con picchi oltre il 15%, poi PKruisberg, Hotond e Cote du Trieu prima del Kluisberg, 1100 metri con massimale all’11%. Tutto apparecchiato per una corsa dura? Invece no, perché da lì sono 52 chilometri ...

