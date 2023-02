Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023: ancora Jumbo-Visma con la doppietta, vince Tiesj Benoot (Di domenica 26 febbraio 2023) Jumbo-Visma devastante in Belgio: dopo la Omloop di ieri anche la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2023 va alla compagine belga. Oggi è addirittura uno-due: a vincere il belga Tiesj Benoot, abile a regolare un drappello scattato nelle fasi finali della gara. All’attacco nella prima fase di gara sono andati Taco Van der Hoorn (Intermaché-Circus-Watny), Daniel Oss (TotalEnergies), Lluìs Mas (Team Movistar), Gilles De Wilde (Team Flanders), Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) e Matthew Gibson (Human Powered Health). Il gruppo ha gestito la situazione non lasciando troppo margine. Da segnalare più di una caduta nel plotone, frutto di una velocità altissima e di gran tensione. A circa 80 chilometri dal traguardo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023)devastante in Belgio: dopo la Omloop di ieri anche lava alla compagine belga. Oggi è addirittura uno-due: are il belga, abile a regolare un drappello scattato nelle fasi finali della gara. All’attacco nella prima fase di gara sono andati Taco Van der Hoorn (Intermaché-Circus-Watny), Daniel Oss (TotalEnergies), Lluìs Mas (Team Movistar), Gilles De Wilde (Team Flanders), Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) e Matthew Gibson (Human Powered Health). Il gruppo ha gestito la situazione non lasciando troppo margine. Da segnalare più di una caduta nel plotone, frutto di una velocità altissima e di gran tensione. A circa 80 chilometri dal traguardo ...

