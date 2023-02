“Klangland” | alla scoperta dell’album di Henrik Lindstrand

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il quarto album di, è stato registrato a Berlino con la produzione di Francesco Donadello. Le sezioni di archi sono dirette da Robert Ames della London Contemporary Orchestra Dopo la pubblicazione della trilogia per pianoforte,ha sentito il bisogno di espandere la sua visione. Così facendo, ha intrapreso il suo viaggio sonoro più impegnativo fino ad oggi, nel tentativo di scoprire nuove narrazioni strumentali e modi per trasmettere emozioni attraverso la musica. Da qui nasce ‘’, il quarto album di studio, un lavoro che rivisita la sua carriera musicale attraverso un approccio rigoroso al processo e avvalendosi di una preziosa ed emozionante sezione d’archi di 16 elementi, diretta da Robert Ames della London Contemporary Orchestra....

