Kim e Rrahmani, il Napoli vola con il doppio blindato in difesa (Di domenica 26 febbraio 2023) vola, il Napoli vola. Con i gol di Osimhen, con le giocate di Kvaratskhelia, con le geometrie di Lobotka, con le sostituzioni di Spalletti. vola con un centrocampo straordinario, che in Anguissa e Zielinski ha trovato due incursori e distruttori perfetti. vola il Napoli con i terzini, dalle prestazioni perfette di Capitan Di Lorenzo, agli assist di Mario Rui e le corse di Olivera. vola anche con le parate di Meret, che più volte è stato decisivo. Ma qualcuno si sta rendendo conto della stagione stratosferica che stanno facendo Rrahmani e Kim? Rete inviolata in 3 delle 10 partite giocate insieme ad inizio stagione, prima dell’infortunio del kosovaro. Nel 2023, invece, hanno davvero sbarrato la strada a chiunque, con 6 clean sheets ottenuti nelle 9 ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 febbraio 2023), il. Con i gol di Osimhen, con le giocate di Kvaratskhelia, con le geometrie di Lobotka, con le sostituzioni di Spalletti.con un centrocampo straordinario, che in Anguissa e Zielinski ha trovato due incursori e distruttori perfetti.ilcon i terzini, dalle prestazioni perfette di Capitan Di Lorenzo, agli assist di Mario Rui e le corse di Olivera.anche con le parate di Meret, che più volte è stato decisivo. Ma qualcuno si sta rendendo conto della stagione stratosferica che stanno facendoe Kim? Rete inviolata in 3 delle 10 partite giocate insieme ad inizio stagione, prima dell’infortunio del kosovaro. Nel 2023, invece, hanno davvero sbarrato la strada a chiunque, con 6 clean sheets ottenuti nelle 9 ...

