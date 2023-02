Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | puntata 26 febbraio 2023

(Di domenica 26 febbraio 2023)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella ventunesimadel 26, Roberto Ghezzi, artista che realizza le sue tele praticamente con l’aiuto della natura, descrive le sue “naturografie” in mostra a Venezia. Roberto Battiston, ricercatore di fama mondiale e professore di fisica sperimentale all’Università di Trento, parla del legame tra scienza e natura, con il supporto del suo libro “L’alfabeto della natura – La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enzo97736396 : @AleStonata @AleStonata Mezz’Ora in Più (Lucia Annunziata) – 1141 8.90 + 882 7.50 Rebus (Zanchini e Augias) – 820… - autoritadac : Citerna protagonista al “#Borgo dei Borghi 2023”, su ?@RaiTre? al #Kilimangiaro. Il territorio del distretto… -

"E' stata un'esperienza professionale di grande responsabilità " esordisce Cerimele che in passato ha firmato servizi per trasmissioni quali la 'Vita in diretta estate' di1 e '' in ...... la manifestazione abbinata alla popolare trasmissione di Raitre "", in onda nel ... e l'assessore Anna Conti - di questa nuova occasione di visibilità per il nostro territorio in. Una ...

Il terremoto in Turchia e Siria al ''Kilimangiaro'' Rai Storia

Afghanistan, Panama e Far West, i viaggi del ''Kilimangiaro'' Rai Storia

"Kilimangiaro Rai 3" puntata 26 febbraio 2023 (VIDEO) Imbucato Speciale

Kilimangiaro, oggi domenica 5 febbraio su Rai 3. Le anticipazioni Corriere dell'Umbria

"KILIMANGIARO": DOMANI SU RAITRE JUAN CARRITO E IL ... Abruzzoweb.it

Domenica 19 febbraio Citerna sarà protagonista a "Il Borgo dei Borghi 2023", la manifestazione abbinata alla popolare trasmissione di Raitre "Kilimangiaro", in onda ... visibilità per il nostro ...Da anni si parlava che Bondone doveva essere annoverato tra i “Borghi più belli di Italia”. Sogno avverato oltre cinque anni fa, quando il comune era guidato dal sindaco Gianni Cimarolli. VIDEO ...