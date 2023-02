Kean, situazione difficile: la Juventus non sa più cosa fare con lui (Di domenica 26 febbraio 2023) Moise Kean ha senza dubbio del talento, ma alla Juve non è ancora riuscito a esprimersi al massimo e con il Nantes i numeri sono impietosi. La bella prestazione contro lo Spezia aveva permesso a Moise Kean di guadagnarsi il posto da titolare in vista della partita di ritorno di Europa League contro il Nantes, un evento importantissimo per la stagione della Vecchia Signora. La decisione di Allegri è stata davvero molto singolare e soprattutto inaspettata, dato che in una sfida così importante tutti quanti si aspettavano l’inserimento di Dusan Vlahovic, con il serbo che avrebbe dovuto essere il panzer d’attacco bianconero. Il suo bel gol contro lo Spezia però ha convinto il Conte Max a dargli fiducia fin dal primo minuto, ma in realtà vedendo come è andata la partita, l’attaccante italiano non ha assolutamente rispettato le attese della ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 febbraio 2023) Moiseha senza dubbio del talento, ma alla Juve non è ancora riuscito a esprimersi al massimo e con il Nantes i numeri sono impietosi. La bella prestazione contro lo Spezia aveva permesso a Moisedi guadagnarsi il posto da titolare in vista della partita di ritorno di Europa League contro il Nantes, un evento importantissimo per la stagione della Vecchia Signora. La decisione di Allegri è stata davvero molto singolare e soprattutto inaspettata, dato che in una sfida così importante tutti quanti si aspettavano l’inserimento di Dusan Vlahovic, con il serbo che avrebbe dovuto essere il panzer d’attacco bianconero. Il suo bel gol contro lo Spezia però ha convinto il Conte Max a dargli fiducia fin dal primo minuto, ma in realtà vedendo come è andata la partita, l’attaccante italiano non ha assolutamente rispettato le attese della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GabryOn_ : @lukasJBL @CorSport Hojlund sarebbe l'obbiettivo principale della Juve nel caso partisse Vlahovic, la situazione di… - Fuerteapache94 : Io alle 18:45 Situazione ?? #NantesJuventus #Juventus #Nantes #Kean #Vlahovic #EuropaLeague - Fede_Spera86 : @KSport24 @sensocritico2 Rispetto agli anni di Sarri e Pirlo, dietro siamo sicuramente migliorati, quantomeno di re… - Cate1081 : @marydi_di Perfino i tifosi serbi pensano che Allegri lo stia rovinando, ed è tutto dire, purtroppo nella situazion… - juv3ntin0vero : Metterlo alla gogna ogni 2 per 3??? Idem per Kean...spero si possa trovare una quadra alla situazione (perché non d… -