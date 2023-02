Juventus, Vlahovic in Premier? Bianconeri su Hojlund (Di domenica 26 febbraio 2023) La Juventus pensa al futuro e con la possibile cessione di Vlahovic in Premier ha messo gli occhi su Hojlund La Juventus pensa al futuro e con la possibile cessione di Vlahovic in Premier ha messo gli occhi su Hojlund. Il classe 2003 dell’Atalanta è tra i giocatori più seguiti della Serie A, il suo impatto con la Dea è stato molto positivo tra gol e prestazioni eccellenti. Se i Bianconeri dovessero cedere il serbo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbero chiedere informazioni all’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Lapensa al futuro e con la possibile cessione diinha messo gli occhi suLapensa al futuro e con la possibile cessione diinha messo gli occhi su. Il classe 2003 dell’Atalanta è tra i giocatori più seguiti della Serie A, il suo impatto con la Dea è stato molto positivo tra gol e prestazioni eccellenti. Se idovessero cedere il serbo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbero chiedere informazioni all’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

