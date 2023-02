Juventus, Vlahovic in Partenza: Assalto a Hojlund in Vista (Di domenica 26 febbraio 2023) Oggi c’è una stella nascente che brilla al centro della Juve: Dusan Vlahovic. È lui il centro dell’attacco, il centro del progetto, il centro di tutto. Un anno fa è stato investito un capitale che potrebbe facilmente sfondare il muro dei 90 milioni. Ma nel calcio non si sa mai cosa può succedere: a gennaio, le squadre della Premier League hanno provato a farlo loro, come il Manchester United, l’Arsenal e il Chelsea, ma senza successo. Ora, in Vista della prossima estate, Vlahovic è destinato a diventare il pezzo pregiato dell’argenteria bianconera. E mentre Darko Ristic continua a registrare interessi da mezza Europa, la Juve è pronta a fissare la cifra di almeno 90 milioni. Vlahovic si sta concentrando sul presente: ieri in allenamento, Max Allegri si è dedicato a lui più che a chiunque altro, con un’esercitazione ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 febbraio 2023) Oggi c’è una stella nascente che brilla al centro della Juve: Dusan. È lui il centro dell’attacco, il centro del progetto, il centro di tutto. Un anno fa è stato investito un capitale che potrebbe facilmente sfondare il muro dei 90 milioni. Ma nel calcio non si sa mai cosa può succedere: a gennaio, le squadre della Premier League hanno provato a farlo loro, come il Manchester United, l’Arsenal e il Chelsea, ma senza successo. Ora, indella prossima estate,è destinato a diventare il pezzo pregiato dell’argenteria bianconera. E mentre Darko Ristic continua a registrare interessi da mezza Europa, la Juve è pronta a fissare la cifra di almeno 90 milioni.si sta concentrando sul presente: ieri in allenamento, Max Allegri si è dedicato a lui più che a chiunque altro, con un’esercitazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Fuori dalle Coppe e al 99% in B, la #Juventus non potrà più permettersi #DiMaria, #Vlahovic, #Chiesa ecc., ma nemme… - GiovaAlbanese : Ipotesi panchina per #Vlahovic, per una #Juve più dinamica e meno prevedibile dentro l'area avversaria in partenza.… - tuttoatalanta : Inter, c'è sempre Marcus Thuram nei piani. In difesa occhi su Becao e Djalò. Milan, riflettori su Okafor e Openda.… - __grazynho87 : @EnricoMonti18 nessuno sta dicendo che Vlahovic sia un fuoriclasse ma che venga messo nelle condizioni di fare l'at… - MOSCAELIODORO : RT @GabryOn_: ?? #Calciomercato | Nel caso partisse #Vlahovic, la #Juventus a quel punto andrebbe a chiedere informazioni all'#Atalanta per… -