Juventus, il collegio sindacale: «Il cda ci nascose le manovre stipendi» (Di domenica 26 febbraio 2023) Sul Corriere della Sera alcuni stralci dell’interrogatorio di Paolo Piccatti, presidente del collegio sindacale della Juventus dal 2008 al 2021. Piccatti è stato interrogato dai pm che si occupano dell’inchiesta Prisma il 25 novembre dell’anno scorso. Il tema, in particolare, è quello relativo alle manovre stipendi della Juventus. «Sapevamo quello che era uscito, cioè il risparmio e la riduzione tout court degli stipendi. Quando abbiamo letto gli atti di questo fascicolo delle chat e delle scritture, ci siamo sorpresi e arrabbiati». Il commercialista, che, spiega il quotidiano, è indagato, ma la cui posizione è stata stralciata, in vista di una presumibile richiesta di archiviazione, ha dichiarato anche di non aver mai visto la scrittura privata tra l’ex presidente ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) Sul Corriere della Sera alcuni stralci dell’interrogatorio di Paolo Piccatti, presidente deldelladal 2008 al 2021. Piccatti è stato interrogato dai pm che si occupano dell’inchiesta Prisma il 25 novembre dell’anno scorso. Il tema, in particolare, è quello relativo alledella. «Sapevamo quello che era uscito, cioè il risparmio e la riduzione tout court degli. Quando abbiamo letto gli atti di questo fascicolo delle chat e delle scritture, ci siamo sorpresi e arrabbiati». Il commercialista, che, spiega il quotidiano, è indagato, ma la cui posizione è stata stralciata, in vista di una presumibile richiesta di archiviazione, ha dichiarato anche di non aver mai visto la scrittura privata tra l’ex presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : MARZO PAZZERELLO, GUARDA IL SOLE E PRENDI L’OMBRELLO Ma alla #Juventus vista l’agenda servirà più di un ombrello 1.… - ZZiliani : IL PUNTO. Il 2 marzo scadono i termini per la presentazione del ricorso-#Juventus al Collegio di Garanzia al CONI.… - ZZiliani : Se il Collegio di Garanzia confermerà il -15, una nuova sanzione a carico della #Juventus non potrà che determinare… - napolista : #Juventus, il collegio sindacale: «Il cda ci nascose le manovre stipendi» Sul CorSera l’interrogatorio dell’ex pre… - discutiamo : @massimozampini @telegraaf Non parlare di sistemi, dai. Abbi il buon gusto di tacere, che con quello che sta emerge… -