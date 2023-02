Juventus, Chiesa torna a lavorare con il gruppo (Di domenica 26 febbraio 2023) Federico Chiesa, attaccante della Juventus, è tornato oggi a lavorare con il gruppo e sarà disponibile per il match contro il Torino Federico Chiesa, attaccante della Juventus, è tornato oggi a lavorare con il gruppo e sarà disponibile per il match contro il Torino. Ecco il comunicato della società bianconera. IL COMUNICATO – Meno due alla stracittadina. La Juve continua la preparazione per affrontare al meglio la sfida di martedì sera con il Torino all’Allianz Stadium. Oggi i bianconeri si sono allenati, come ieri, in mattinata, lavorando in particolare su esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla e alla costruzione della manovra sotto pressione, per concludere con una partitella. Chiesa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Federico, attaccante della, èto oggi acon ile sarà disponibile per il match contro il Torino Federico, attaccante della, èto oggi acon ile sarà disponibile per il match contro il Torino. Ecco il comunicato della società bianconera. IL COMUNICATO – Meno due alla stracittadina. La Juve continua la preparazione per affrontare al meglio la sfida di martedì sera con il Torino all’Allianz Stadium. Oggi i bianconeri si sono allenati, come ieri, in mattinata, lavorando in particolare su esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla e alla costruzione della manovra sotto pressione, per concludere con una partitella....

