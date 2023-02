Juventus, Allegri sorride: Chiesa si allena con i compagni, Miretti parzialmente in gruppo (Di domenica 26 febbraio 2023) La Juventus, a due giorni dal derby della Mole contro il Torino in programma martedì alle ore 20:45 all’Allianz Stadium, ha svolto una seduta di allenamento mattutina presso il JTC Continassa. I bianconeri hanno effettuato una serie di esercitazioni tecniche sul possesso palla ed un lavoro di costruzione del gioco su pressing. per poi concludere con una partitella. Buone notizie per Federico Chiesa, che ha sostenuto l’intera seduta insieme ai compagni, mentre Fabio Miretti ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo. Nella giornata di domani, lunedì 27 febbraio, ci sarà la rifinitura mattutina alla Continassa e alle ore 14:15 la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) La, a due giorni dal derby della Mole contro il Torino in programma martedì alle ore 20:45 all’Allianz Stadium, ha svolto una seduta dimento mattutina presso il JTC Continassa. I bianconeri hanno effettuato una serie di esercitazioni tecniche sul possesso palla ed un lavoro di costruzione del gioco su pressing. per poi concludere con una partitella. Buone notizie per Federico, che ha sostenuto l’intera seduta insieme ai, mentre Fabioha svolto una parte dell’mento in. Nella giornata di domani, lunedì 27 febbraio, ci sarà la rifinitura mattutina alla Continassa e alle ore 14:15 la conferenza stampa di Massimiliano. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : 'Da quando alleno, le mie squadre hanno sempre avuto la miglior difesa e il secondo miglior attacco: andate a veder… - DiMarzio : #Juventus, #Allegri pensa a un nuovo ruolo per #Bremer: allenamento tattico personalizzato per il brasiliano - Gazzetta_it : Tutte le fatiche di Chiesa: ecco perché si è fermato di nuovo. Il piano di Allegri - sportface2016 : #SerieA | #Juventus, #Allegri sorride: #Chiesa si allena con i compagni, #Miretti parzialmente in gruppo - JuventusUn : #Allegri trova per la prima volta in stagione il 'poker d'assi' della #Juventus ???? -