Juve, possibile rientro per Pogba nel derby? Monitorate in casa Juve le condizioni di Pogba: se il ginocchio non darà dolore nelle ultime due rifiniture, potrebbe essere convocato Ultime rifiniture per la Juve prima del derby di martedì e lo staff bianconero monitora la situazione di Pogba. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se il ginocchio del centrocampista non darà dolori, il francese potrebbe essere convocato da Allegri per la sfida cittadina. Dopo aver saltato 33 partite, i bianconeri sono prudenti sul suo rientro.

