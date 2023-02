Juve, l’uomo dei conti: «Stipendi? Il CdA nascose tutto» (Di domenica 26 febbraio 2023) «Sapevamo quello che era uscito, cioè il risparmio e la riduzione tout court degli Stipendi. Quando abbiamo letto gli atti di questo fascicolo delle chat e delle scritture, ci siamo sorpresi e arrabbiati». Sono queste le parole che Paolo Piccatti, presidente del collegio sindacale della Juventus dal 23 novembre 2009 al 29 novembre 2021, fa L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 26 febbraio 2023) «Sapevamo quello che era uscito, cioè il risparmio e la riduzione tout court degli. Quando abbiamo letto gli atti di questo fascicolo delle chat e delle scritture, ci siamo sorpresi e arrabbiati». Sono queste le parole che Paolo Piccatti, presidente del collegio sindacale dellantus dal 23 novembre 2009 al 29 novembre 2021, fa L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

