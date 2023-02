Juve, come sta andando il Friburgo? Oggi è arrivato il pareggio contro il Bayer Leverkusen (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Friburgo, prossima avversaria della Juventus in Europa League, ha pareggiato Oggi nel campionato di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen Il Friburgo, prossima avversaria della Juventus di Massimiliano Allegri in Europa League, ha pareggiato Oggi nella 22esima giornata del campionato di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen. A segno il solito Vincenzo Grifo nel corso nel primo tempo, mentre nel secondo tempo è arrivato il pareggio di Sardar Azmoun. I bianconeri rimangono dunque alla quinta posizione in classifica, in piena zona Europa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Il, prossima avversaria dellantus in Europa League, ha pareggiatonel campionato di BundesligailIl, prossima avversaria dellantus di Massimiliano Allegri in Europa League, ha pareggiatonella 22esima giornata del campionato di Bundesligail. A segno il solito Vincenzo Grifo nel corso nel primo tempo, mentre nel secondo tempo èildi Sardar Azmoun. I bianconeri rimangono dunque alla quinta posizione in classifica, in piena zona Europa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

