Juve, Alex Sandro entra nella storia del club bianconero: ecco perché (Di domenica 26 febbraio 2023) Sta per entrare nella storia della Juve. Chi è? Alex Sandro. Già, il difensore brasiliano pur essendo uno dei giocatori più... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Sta perredella. Chi è?. Già, il difensore brasiliano pur essendo uno dei giocatori più...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Ipotesi panchina per #Vlahovic, per una #Juve più dinamica e meno prevedibile dentro l'area avversaria in partenza.… - VitoMorra : @Skysurfer72 Ma ascolti ai stracci di giornali,siamo ancora a Marzo,con in mezzo sentenze ed Europa, nn credo che J… - Alep8673 : @GobboSegue @JacksonDuper @DanieleBibo @Alex_Cavasinni 4 infatti la violazione riguarda la norma sulla lealtà sport… - andreozzi93 : Adesso arriva @Alex_Cavasinni ad elencare i 29 rigori mancanti all’Inter e di come questa sconfitta sia figlia dell… - drvcarys_ : @antoniolacarbon Fagioli che se non fosse stato per gli infortuni non avrebbe visto il campo, miretti che dopo Juve… -