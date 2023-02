James Bond, via i termini razzisti dai romanzi (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – La nuova edizione inglese dei romanzi di James Bond sarà ripulita dai passaggi più razzisti: parole come ‘negro’, ‘nero’ o ‘africano’ spariranno per sempre dalle pagine. Dopo la controversia sull’editing dei testi dello scrittore inglese Roald Dahl scoppiata nei giorni scorsi, ora è il turno dei libri di un altro popolare autore britannico, Ian Fleming. Un articolo pubblicato dal quotidiano londinese The Telegraph rivela che prima della ristampa dei romanzi del creatore dell’agente segreto 007, prevista per aprile in occasione dei 70 anni di Casino Royale, il primo libro della saga spionistica, la Ian Fleming Publications Ltd, che detiene i diritti d’autore, ha commissionato una revisione per cancellare parole che oggi potrebbero suscitare polemiche per la loro inappropriatezza. Ogni ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – La nuova edizione inglese deidisarà ripulita dai passaggi più: parole come ‘negro’, ‘nero’ o ‘africano’ spariranno per sempre dalle pagine. Dopo la controversia sull’editing dei testi dello scrittore inglese Roald Dahl scoppiata nei giorni scorsi, ora è il turno dei libri di un altro popolare autore britannico, Ian Fleming. Un articolo pubblicato dal quotidiano londinese The Telegraph rivela che prima della ristampa deidel creatore dell’agente segreto 007, prevista per aprile in occasione dei 70 anni di Casino Royale, il primo libro della saga spionistica, la Ian Fleming Publications Ltd, che detiene i diritti d’autore, ha commissionato una revisione per cancellare parole che oggi potrebbero suscitare polemiche per la loro inappropriatezza. Ogni ...

