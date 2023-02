Italiani | brava gente Sì | ma non sempre e non tutti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 febbraio 2023) Voltata la pagina del triste traguardo, un anno di carneficina inferta all’Ucraina e da essa, nello stesso tempo, restituita in parte alla mittente, la Russia, può essere utile volgere lo sguardo verso un orizzonte più ampio per poter fare una specie di inventario delle ricadute di ogni genere sull’ Italia. Per la EU e per il resto del mondo fare lo stesso richiederebbe una mole di lavoro immane, per cui è opportuno concentrare l’attenzione in loco. Gli, al netto di ogni artifizio contabile degli osservatori nazionali e stranieri sulla appena riportata lunghezza temporale dall’ inizio della cosiddetta Operazione Militare Speciale al confine nord orientale dell’ Europa, hanno la netta sensazione di essere stati cosi arricchiti solo di uno stato di frustrazione non da poco. Esso è tanto spesso da poter essere tagliato con un coltello. Per loro si è verificata ...