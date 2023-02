Italia peggiore in Europa per imprese impegnate sul clima (Di domenica 26 febbraio 2023) Le imprese europee non riescono a sviluppare piani di transizione climatica credibili per allinearsi all'obiettivo di mantenere l'innalzamento della temperatura media sotto gli 1,5°C, così da ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) Leeuropee non riescono a sviluppare piani di transizionetica credibili per allinearsi all'obiettivo di mantenere l'innalzamento della temperatura media sotto gli 1,5°C, così da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BSicolo : RT @MattBrandiReal: Oggi scopriamo uno strano essere che ormai spopola in Italia: il piddino di centrodestra. Ovvero un sostenitore del vin… - Miki_RetiSocial : RT @RestoFerma: In Italia ci sono 120 basi #Nato più altre di cui l'ubicazione è segreta Tutte queste hanno missili puntati verso la #Russi… - maurizcont : RT @Florian98168458: - fisco24_info : Italia peggiore in Europa per imprese impegnate sul clima: Studio, in Ue metà delle società in linea con target 1,5… - LKynes4 : RT @MattBrandiReal: Oggi scopriamo uno strano essere che ormai spopola in Italia: il piddino di centrodestra. Ovvero un sostenitore del vin… -