"Italia caso anomalo". Ucraina e sondaggi, l'inviata fa tremare Parenzo e De Gregorio (Di domenica 26 febbraio 2023) L'Italia anello debole dell'alleanza occidentale? A "In Onda" sabato 25 febbraio David Parenzo e Concita De Gregoria mostrano i grafici sulle percentuali degli Italiani favorevoli e contrari alla guerra e la percezione della Russia come nemico: in quest'ultimo il Regno Unito è al 65%, la media Ue al 54% mentre l'Italia sta al 34% e sul perché i due conduttori di La7 interrogano l'inviata da Mosca Rosalba Castelletti. "C'è stato anche un altro sondaggio questa settimana che definiva appunto l'Italia un caso anomalo perché da noi le percentuali di sostegno all'Ucraina si attestano al 30% mentre nel resto dell'Occidente sta sopra al 50 se non addirittura al 70%. La Russia - spiega l'inviata - è ...

