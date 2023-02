Israele - palestinesi | impegno comune per fermare escalation

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ispionline : Dopo l’uccisione di 11 palestinesi a #Nablus, si moltiplicano appelli alla calma. Ma di questo passo, tra #Israele… - GiuseppeRibezzo : @Gauss73255331 @riannuzziGPC Ah, tipo ad Israele contro i palestinesi. Capito - ItalyNowadays : Israele-palestinesi, impegno comune per fermare l'escalation di violenza. - sadape54 : RT @dukana2: Intanto …??i criminali di #Israele stanno sterminando i #palestinesi …ma non frega niente a nessuno…mica sono biondi … https://… - MediasetTgcom24 : Israele-palestinesi: impegno comune per fermare l'escalation #usa #palestinesi #gerusalemme #israeliani #giordania… -

e isi sono dichiarati disponibili "ad un'azione immediata per fermare misure unilaterali per un periodo di tre - sei mesi e da parte diad interrompere qualsiasi nuovo ...e isi sono dichiarati disponibili "ad un'azione immediata per fermare misure unilaterali per un periodo di tre - sei mesi e da parte diad interrompere qualsiasi nuovo ...

Israele, proteste palestinesi a confine con Gaza Il Sole 24 ORE

Palestina e Israele dopo Abu Mazen Limes

Israele-Palestina: verso una nuova Intifada ISPI

Gravi tensioni in Cisgiordania: raid israeliano. 11 morti a Nablus Vatican News - Italiano

Dalle alluvioni in Brasile che hanno causato decine di morti all'arresto del leader dell'opposizione in Tunisia, i principali fatti della settimana che hanno avuto meno rilevanza sulla stampa ...La Giordania ha affermato che ospiterà i colloqui israelo-palestinesi. Ai colloqui, attesi per oggi, parteciperanno anche USA e Egitto.