Israele e Palestina | «Impegno comune per fermare l’escalation» Netanyahu approva la pena di morte per i terroristi | smentito lo stop agli insediamenti

(Di domenica 26 febbraio 2023) Unper «ridurresul campo e prevenire ulteriori violenze». Questo l’esito del vertice che si è svolto oggi nella città di Aqaba, in Giordania, tra israeliani e palestinesi. Ma in serata il Consigliere della sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi, presente nella delegazione israeliana, ha sottolineato che non c’è nessun cambiamento alla politica di Tel Aviv. Ai colloqui, sollecitati dal governo americano, hanno partecipato anche Egitto, Giordania e Stati Uniti. Al termine dell’incontro, riferisce l’agenzia di stampa giordana Petra, tutte le parti hanno sottolineato l’importanza di «preservare i luoghi santi a Gerusalemme», mentre israeliani e palestinesi si sono detti disponibili a «un’azione immediata permisure unilaterali per un periodo di 3-6 mesi». Secondo il comunicato congiunto ...

Le delegazioni di Israele e Palestina si sono impegnate inoltre nel promuovere iniziative "volte a rafforzare la fiducia reciproca tra le due parti, al fine di affrontare le questioni in sospeso e fermare misure unilaterali per un periodo di tre - sei mesi e da parte di Israele ad interrompere qualsiasi nuovo insediamento per sei mesi'. Nuovo incontro in Egitto a marzo

La Giordania ha affermato che ospiterà i colloqui israelo-palestinesi. Ai colloqui, attesi per oggi, parteciperanno anche USA e Egitto.