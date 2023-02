Israele: approvato progetto di legge per pena morte a terroristi (Di domenica 26 febbraio 2023) Un Comitato ministeriale ha dato il via libera ad una proposta di legge che intende legalizzare la pena di morte per le persone accusate di terrorismo. Lo hanno annunciato il premier Benyamin ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) Un Comitato ministeriale ha dato il via libera ad una proposta diche intende legalizzare ladiper le persone accusate di terrorismo. Lo hanno annunciato il premier Benyamin ...

