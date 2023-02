Isola dei Famosi 2023, mezzo cast arriva da Uomini e Donne: ecco chi ci sarà (Di domenica 26 febbraio 2023) Fervono i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e ora l’attenzione è tutta sul cast che volerà in Honduras. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Ilary Blasi avrebbe puntato soprattutto sui personaggi di Uomini e Donne. Non a caso, metà cast potrebbe vedere diversi volti del programma: da quelli di qualche anno fa a quelli tutt’ora in gioco. Spuntano nomi di ex tronisti, cavalieri e dame, tuttavia non tutti avrebbero ottenuto il “lascia passare” da Maria De Filippi. Isola dei Famosi 2023: Ilary Blasi punta su Uomini e Donne La nuova edizione dell’Isola dei Famosi potrebbe vedere molti personaggi reduci da Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 febbraio 2023) Fervono i preparativi per la nuova edizione dell’deie ora l’attenzione è tutta sulche volerà in Honduras. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Ilary Blasi avrebbe puntato soprattutto sui personaggi di. Non a caso, metàpotrebbe vedere diversi volti del programma: da quelli di qualche anno fa a quelli tutt’ora in gioco. Spuntano nomi di ex tronisti, cavalieri e dame, tuttavia non tutti avrebbero ottenuto il “lascia passare” da Maria De Filippi.dei: Ilary Blasi punta suLa nuova edizione dell’deipotrebbe vedere molti personaggi reduci dae ...

