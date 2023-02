Isola dei Famosi 2023, chi sono i nuovi concorrenti? Cast ufficiale (Di domenica 26 febbraio 2023) Sta per iniziare la nuova edizione di uno dei programmi più amati della tv: L’Isola del Famosi. La prima puntata andrà in onda il 17 aprile, lo show sarà condotto da Ilary Blasi e la curiosità sui concorrenti è altissima. Da settimane ci sono i toto-nomi e finalmente sono stati svelati cinque nuovi concorrenti, siete curiosi? Ecco chi sono le persone coraggiose che voleranno sull’Isola sperduta. Cast ufficiale Isola dei Famosi 2023 La conferma Mediaset ha rassicurato gli amanti del programma: L’Isola del Famosi 2023 si farà. Ci saranno molte novità e sfide inedite per chi deciderà di volare in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) Sta per iniziare la nuova edizione di uno dei programmi più amati della tv: L’del. La prima puntata andrà in onda il 17 aprile, lo show sarà condotto da Ilary Blasi e la curiosità suiè altissima. Da settimane cii toto-nomi e finalmentestati svelati cinque, siete curiosi? Ecco chile persone coraggiose che voleranno sull’sperduta.deiLa conferma Mediaset ha rassicurato gli amanti del programma: L’delsi farà. Ci saranno molte novità e sfide inedite per chi deciderà di volare in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione… - Don_Lazzara : #EmiratiArabiUniti. Oggi si inaugura sull’isola di #Saadiyat, la 'Casa familiare abramitica', che ospita una… - localteamtv : Il livello dell'acqua nel Lago di Garda, mai così basso in inverno da più di 30 anni, ha fatto riaffiorare l'istmo… - thoughtful_30 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Mercedesz Henger: “Edoardo Tavassi? Ci siamo visti dopo l’#Isola e abbiamo deciso che…”. Poi svela per quale coppia… - CorriereCitta : Isola dei Famosi 2023, chi sono i nuovi concorrenti? Cast ufficiale #isoladeifamosi -