Iran, studentesse avvelenate a Qom: "No istruzione a donne" (Di domenica 26 febbraio 2023) Un altro episodio in Iran a danno di alcune studentesse sconvolge l'opinione pubblica. Nel cuore delle recenti proteste contro il regime Iraniano arriva l'ammissione da parte di Younes Panahi, viceministro della Salute Iraniano, su un caso che farà discutere. Il viceministro ha infatti implicitamente ammesso che "alcune persone" hanno avvelenato con intenzionalità alcune studentesse nella ... TAG24.

