“Io con quella famosa…” GF Vip | Davide Donadei confessione bollente davanti a Antonella

(Di domenica 26 febbraio 2023) GF Vip 7, la confidenza adFiordelisi scatena la bufera.alle telecamere del reality show condotto da Alfonso Signorini i vipponi hanno modo di mettersi a nudo e questo, il più delle volte, va incontro ad alcune conseguenze inevitabili. La rivelazione dell’ex volto di Uomini e Donne rientra in uno di questi casi. La rivelazione diadFiordelisi scatena il caos. Tempo di confidenze al GF Vip 7, l’ex volto UeD si lascia andare a una confidenza che riguarda il suo passato sentimentale: “Io sono stato con una famosa”, ha spiegatoadFiordelisi. Nessun nome nè cognome,, ma di certo alcuni dettagli hanno reso la questione decisamente interessante. Infattiha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Immaginate un Giro d’Italia corso da una squadra con un capitano e 6-7 gregari che lo aiutano e da altri partecipan… - GiuseppeConteIT : Fra Bagheria e Casteldaccia 40 anni fa i cittadini con la prima marcia si ribellarono alla mafia, ai continui omici… - Gitro77 : L'unica nomina che andrebbe concordata è quella di un curatore fallimentare per farla finita con questa distopia ch… - Roberta91556490 : RT @Cambiacasacca: Per un mero errore materiale gli ucraini hanno scambiato la croce del mirino con quella di un'autoambulanza. Cose che ca… - rossonero_ross1 : @saIva___ Capacità incredibile quella di nascondere e attaccare ma nulla a confronto del vittimismo con slogan tipo… -

Ma è statolo scoppio della guerra civile siriana, nel 2011, che il usso è stato tale da ... Negli ultimi tre anni, alla loro povertà si è aggiuntadi oltre 2 milioni di libanesi che, secondo ...In sostanza, per fine 2023 è attesa la prima Panda 4 4 ibrida , ola versione aspirata da 70 cv del propulsore oturbo da 100 cv. Ma non è da escludere nemmeno una potenza intermedia. ...

Dwyane Wade e “quella volta al casinò con Allen Iverson” Around the Game

Antigone, Pasolini e quella voce nella caverna il Resto del Carlino

«Fare coro» con le intelligenze della mente, del cuore e delle mani ... L'Osservatore Romano

“L'ultima notte di Amore”, alla Berlinale un noir italiano con Pierfrancesco Favino Il Sole 24 ORE

Maurizio Costanzo e l'amore con Maria De Filippi, quella mano ... Fanpage.it

Il direttore editoriale della casa editrice francese Èditions du Seuil, François Wahl, dopo aver parlato con la sua redazione per confrontarsi sui passi più difficili da ...L’Ascoli proverà a dare continuità ai recenti risultati, cercando quella che sarebbe l’eventuale terza vittoria consecutiva. Il Benevento, uscito vittorioso dallo scontro salvezza con il Brescia, ...