Inzaghi,Inter deve fare di più, trovato Bologna in salute (Di domenica 26 febbraio 2023) "Abbiamo approcciato male, abbiamo fatto un primo tempo non da Inter". Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sky analizza il ko della sua squadra a Bologna. "Abbiamo trovato una squadra ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) "Abbiamo approcciato male, abbiamo fatto un primo tempo non da". Il tecnico nerazzurro Simoneai microfoni di Sky analizza il ko della sua squadra a. "Abbiamouna squadra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : #Bologna maledetta per #Inzaghi. Dopo #Sansone (più papera di #Radu) è oggi Orsolini a condannare l’#Inter al k.o.;… - MatteoBarzaghi : Inter. Assenti a Bologna oltre a Correa: Skriniar e Dimarco. Mal di schiena per lo slovacco, affaticamento addomina… - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 23 Barella, 3… - 444444444inter : @Inter Inzaghi out - Damianodanny1 : ANCORA FATAL BOLOGNAX L'INTER. AL DALL'ARA SCORSO ANNO INZAGHI LASCIATO POSSIBILITÀ DI VINCERE SCUDETTO, OGGI IN… -